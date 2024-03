Spectacle Ma Terre La Haye-du-Puits La Haye, samedi 18 mai 2024.

Spectacle Ma Terre La Haye-du-Puits La Haye Manche

Guidée par les émotions et les sens, cette clown touchante et espiègle à la fois, arrive avec son baluchon rempli de terre, le dénoue au sol, et expérimente la danse au contact de la terre, un des quatre éléments, essentiel et universel.

Par la Cie Razbitumes.

2 séances 10h et 11h.

Dès 3 mois !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-18

La Haye-du-Puits 5 rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

