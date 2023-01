Spectacle “Ma place à table” Izeste, 18 février 2023, Izeste OT Vallée d'Ossau Pyrénées Izeste.

Dans l’intimité d’une cuisine ou d’une salle à manger, vingt-cinq ou trente convives prennent place autour d’une grande nappe à carreaux rouge et blanc. Une télévision a pris place elle aussi dans cet intérieur, sur un coin de table, c’est autant un espace de jeu qu’un espace de diffusion. Quatre adolescents de 13 à 19 ans se mettent à table avec les frères Pablof. Tous ils disent leur place à table et, ce faisant, ils témoignent de leur situation de famille, des liens qui font ces familles, de leur place au milieu de tout cela. Les frères cuisinent et tentent de raconter leur fratrie, ce qui les réunit. Des petits bouts d’histoire pour donner à penser les familles, celles qu’on subit, celles qu’on rêve et celles qu’on se crée.”

