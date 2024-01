Spectacle « Ma [non] violence ordinaire » Salle Henri Maret Jaillans, vendredi 16 février 2024.

Spectacle « Ma [non] violence ordinaire » Salle Henri Maret Jaillans Drôme

Erika Leclerc Marceau présente son spectacle « Ma [non] violence ordinaire Un spectacle-enquête drôle et touchant qui parle de la colère, de la violence, d’éducation et d’amour.

Salle Henri Maret 50 Route des Tonnets

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes relaisfamille26@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16



