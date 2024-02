Spectacle Ma Montage Arudy, mercredi 3 avril 2024.

Spectacle Ma Montage Arudy Pyrénées-Atlantiques

Et vous ? Quelle est votre montagne, à vous ? Cette différence parfois difficile à surmonter qui fait de vous un être unique ? Avec ce spectacle chorégraphié et créé à partir de témoignages, la Compagnie La Baleine-Cargo explore le regard porté sur le handicap. Sans pathos, mais avec des rires et de l’émotion, ce spectacle raconte l’histoire d’un enfant différent. Chaque étape de sa vie est une nouvelle montagne à franchir. Au fil du récit, on s’aperçoit que la rencontre est avant tout une histoire humaine, d’expériences vécues, peu importe les contextes. Le spectacle s’accompagne d’une installation de vingt fauteuils roulants sonorisés qui, à l’issue du spectacle envahissent l’espace et racontent leurs trajectoires de vie.

Le spectacle est signé en LFS et une audiodescription est disponible sur demande. A partir de 10ans, réservations conseillées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:30:00

fin : 2024-04-03 15:30:00

Médiathèque

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@cc-ossau.fr

L’événement Spectacle Ma Montage Arudy a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées