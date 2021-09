Spectacle : Ma maison fait clic clac Monein, 6 octobre 2021, Monein.

Spectacle : Ma maison fait clic clac 2021-10-06 – 2021-10-06 Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne

Monein Pyrénées-Atlantiques

Par Barbara Glet et Louis Galliot

« Ma maison fait clic clac, frout – frout et pataclac. Oh la drôle de baraque ! Ma maison fait clic clac »

Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les !

Une aventure du quotidien dans laquelle la musique, la gestuelle et le récit s’unissent pour faire voyager les petites oreilles et les adultes qui les accompagnent.

Par Barbara Glet et Louis Galliot

« Ma maison fait clic clac, frout – frout et pataclac. Oh la drôle de baraque ! Ma maison fait clic clac »

Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les !

Une aventure du quotidien dans laquelle la musique, la gestuelle et le récit s’unissent pour faire voyager les petites oreilles et les adultes qui les accompagnent.

+33 5 59 21 21 25

Par Barbara Glet et Louis Galliot

« Ma maison fait clic clac, frout – frout et pataclac. Oh la drôle de baraque ! Ma maison fait clic clac »

Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les !

Une aventure du quotidien dans laquelle la musique, la gestuelle et le récit s’unissent pour faire voyager les petites oreilles et les adultes qui les accompagnent.

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-20 par