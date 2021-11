Ganges Ganges Ganges, Hérault SPECTACLE : MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J AI DU MAL A VOUS PARLER D AMOUR Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Hérault

SPECTACLE : MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J AI DU MAL A VOUS PARLER D AMOUR Ganges, 21 novembre 2021, Ganges. SPECTACLE : MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J AI DU MAL A VOUS PARLER D AMOUR Ganges

2021-11-21 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-21 18:40:00 18:40:00

Ganges Hérault 7 7 EUR Yannick Jaulin présente son spectacle : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour.

Cet amoureux des mots évoque le poitevin, sa langue maternelle, la disparition des patois et sa fascination des langues. Un spectacle alliant chant, musique et jonglerie verbale. Tout public à partir de 10 ans. Yannick Jaulin présente son spectacle : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour.

Cet amoureux des mots évoque le poitevin, sa langue maternelle, la disparition des patois et sa fascination des langues. Tout public à partir de 10 ans. +33 4 67 73 15 62 Yannick Jaulin présente son spectacle : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour.

Cet amoureux des mots évoque le poitevin, sa langue maternelle, la disparition des patois et sa fascination des langues. Un spectacle alliant chant, musique et jonglerie verbale. Tout public à partir de 10 ans. Ganges

dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ganges, Hérault Autres Lieu Ganges Adresse Ville Ganges lieuville Ganges