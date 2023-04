Spectacle « Ma langue au chou » de Violaine Robert Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Spectacle « Ma langue au chou » de Violaine Robert Médiathèque Marguerite Yourcenar, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 10h30 à 11h10

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit Inscriptions à partir du 13 avril auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar La conteuse Violaine Robert a concocté un spectacle petite enfance plein d’histoires et de jeux de doigts, où il est question de secrets…mais chut…si vous voulez les découvrir, il faudra venir nous rejoindre… A quoi ça ressemble un secret ? Est-ce que ça vaut la peine de courir après ? Est-ce que le tout p’tit chou va enfin dire ce qu’il cache ? Est-ce que le loup va ouvrir sa porte ? Est-ce que ces deux mains vont finir par nous dire ce qu’elles savent ? Est-ce que vous devinerez ? Moi ce que j’aime dans les secrets, c’est qu’on peut les raconter à tout le monde… Histoires et jeux de doigts pour les enfants de 3 à 6 ans par la conteuse Violaine Robert Samedi 13 mai 2023 à 10h30 Salle d’animation (niveau +1) Réservé aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte Sur inscription à partir du 13 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

