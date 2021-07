Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Spectacle « Ma Doué » Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Spectacle « Ma Doué » Moëlan-sur-Mer, 15 août 2021-15 août 2021, Moëlan-sur-Mer. Spectacle « Ma Doué » 2021-08-15 20:30:00 – 2021-08-15 22:15:00 Centre art santé nature 9 Lieu-dit Landuc

Moëlan-sur-Mer Finistère Sylvie Pencréac’h, chante, danse, joue et offre sa parole de conteuse pour partager une histoire d’exception, Ma Doué qui nous fait remonter le temps (texte en français !) Au commencement, un hommage aux ancêtres nés de la terre. Puis « L’Étrangère » arrive dans un village d’antan, bouleversant la vie.Que diantre ! Aux portes du conte avec l’arrivée du colporteur , l’histoire nous entraine sur les chemins de la vie. A découvrir.

Pour adulte. En extérieur, théâtre de verdure. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Centre art santé nature 9 Lieu-dit Landuc Ville Moëlan-sur-Mer lieuville 47.8293#-3.63068