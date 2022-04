Spectacle “Ma Distinction” Anglars-Juillac Anglars-Juillac Catégories d’évènement: Anglars-Juillac

Lot

Spectacle "Ma Distinction" Anglars-Juillac, 15 avril 2022

2022-04-15 20:30:00 – 23:00:00

La Scène d'Anglars accueille Lilian Derruau, dit "Wally", pour son spectacle « Ma Distinction ».

Dans cette création il raconte son histoire. Celle de quelqu’un qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville en Aveyron. Il décide d’approfondir et d’essayer de comprendre les mécanismes sociaux dont parle Bourdieu en se lançant dans la lecture de « La distinction », un des ouvrages références de cet intellectuel souvent qualifié de sociologue du déterminisme social.

Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de pair, Lilian Derruau ne se contente pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il raconte aussi cette France ouvrière de ces années 70, avec ces dominations plus ou moins symboliques.

©Mrs. Custom's Pics

Anglars-Juillac

