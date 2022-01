Spectacle : Ma couverture et moi Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Spectacle : Ma couverture et moi Orthez, 23 février 2022, Orthez. Spectacle : Ma couverture et moi Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez

2022-02-23 – 2022-02-23 Théâtre Francis Planté Place St Pierre

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Par Une hirondelle compagnie / La petite compagnie de Sophie.

Adaptation de l’album jeunesse « Ma couverture et moi » d’Anne Sophie de Monsabert et Isabelle Chatellard Casterman.

Quand un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles pour ne pas se séparer de son doudou… Par Une hirondelle compagnie / La petite compagnie de Sophie.

Quand un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles pour ne pas se séparer de son doudou… +33 5 59 69 36 68 Par Une hirondelle compagnie / La petite compagnie de Sophie.

