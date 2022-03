Spectacle “Ma Chère Sœur” au Tamco | Alain Knapp – Erika von Rosen Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Alexia rompt cinq ans de silence en débarquant à l’impro­viste chez sa demi-sœur, Catherine. Pris de vertige, les deux femmes se demandent comment ne pas « faire d’histoires ». « _J’ai été très touchée par la fable de cette histoire mettant en scène deux femmes tentant de noyer un passé trop lourd à porter mais également deux hommes issus de deux classes sociales_. » (Erika von Rosen) La pièce fonctionne sur des mécanismes marivaudiens où le masque sert à tromper et le jeu regardant–regardé permet de dévoiler qui est l’autre. Sur scène, Erika von Rosen réunit deux univers : le théâtre et la danse. Les acteurs/trices donnent à voir, par un travail précis du corps, les symptômes des identités que les personnages cherchent à cacher et les mécanismes qui mènent au dénouement. Le jeu est accompagné d’un univers sonore créé pour l’occasion par le bassiste Igor Gase et l’acteur Raphaël Archinard. Le duo joue sur scène, en direct, chaque soir, la bande-son de la pièce. Cette pièce est le premier volet d’une trilogie qu’Erika von Rosen, qui a été l’élève d’Alain Knapp, entend consacrer au thème de l’identité.

Entrée 25.– / Réduit 15.– / 20 ans 20 francs 12.–

Tu n’as parlé à personne de ta demi-sœur. Alors tu fais quoi quand elle débarque à l’improviste, après cinq ans de silence? Au son du rock et au rythme de la danse, quatre personnages se révèlent. Autre lieu Genève Genève

