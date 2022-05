Spectacle M. Bankroot, ceci n’est pas un clown

2022-05-26 11:00:00 – 2022-05-26 Bankroot est banquier. Mais aujourd’hui, il se présente au recrutement de l’Academy Circus ! Il est prêt à prendre n’importe quel poste, sauf celui de clown ! Une réalité saute pourtant très vite aux yeux : M. Bankroot est fait pour ça ! dernière mise à jour : 2022-04-28 par

