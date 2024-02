Spectacle lyrique, récital en hommage à Maria Callas Mairie du 9e arrondissement Paris, mardi 6 février 2024.

Le mardi 06 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit sous condition

Entrée libre, libre participation aux frais du concert, un chapeau passera, merci pour votre générosité et vos partages !

Spectacle lyrique, récital en hommage à Maria Callas avec Julia Knecht, soprano, Annini Tsiouti, pianiste, Stéphanie Brunet, mise en scène.

Spectacle lyrique, récital en hommage à Maria Callas. On croit bien la connaître mais qui était vraiment Maria Callas ? S’ inspirant de lectures et d’un podcast diffusé récemment sur France Musique, Stéphanie Brunet et Julia Knecht ont écrit et mis en scène ce spectacle lyrique dans lequel seront donnés la plupart des airs emblématiques de la Diva… . Un moment de musique, d’intimité, d’émotion et de partage. – Avec Julia Knecht, soprano & Annini Tsiouti, pianiste.

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris Salle du conseil de la Marie du neuvième arrondissement de Paris – 6 rue Drouot – 75009 Paris

