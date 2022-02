Spectacle lyrique : Nous voulons de l’Amour Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Colmar Haut-Rhin EUR L’Heure lyrique proposée par l’ Opéra National du Rhin donnée au Foyer du Théâtre. En cette période de Saint- Valentin, les chanteurs et pianistes de l’Opéra Studio explorent l’amour à travers le prisme du lied allemand. La nature, l’intimité et le sentiment pudique sont quelques-uns des traits que l’on retrouve dans ces poèmes mis en musique par les maîtres du genre. Spectacle lyrique.

En cette période de Saint- Valentin, l'Heure lyrique proposée par l' Opéra National du Rhin donnée au Foyer du Théâtre.

