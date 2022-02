Spectacle lyrique : Mozart en chassé-croisé Colmar, 5 avril 2022, Colmar.

Spectacle lyrique : Mozart en chassé-croisé Colmar

2022-04-05 12:30:00 – 2022-04-05 14:00:00

Colmar Haut-Rhin

EUR L’Heure lyrique proposée par l’ Opéra National du Rhin donnée au Foyer du Théâtre.

Les opéras de Mozart palpitent de duos, trios, sextuors, tous ces ensembles qui confrontent des personnages pris entre désir et jalousie, complicité et duel, bouffonnerie et mélancolie. Les artistes de l’Opéra Studio nous entraînent dans quelques scènes lyriques mises en espace.

+33 3 89 20 29 02

