Spectacle lyrique :Cosi Fan Tutte Colmar, 15 mai 2022, Colmar.

Spectacle lyrique :Cosi Fan Tutte Colmar

2022-05-15 17:00:00 – 2022-05-15 20:00:00

Colmar Haut-Rhin

EUR Così fan tutte : Wolfgang Amadeus Mozart

Opéra proposé par l’Opéra National du Rhin

Ô fou désir que de chercher à découvrir ce mal qui, une fois trouvé, nous rend malheureux .

Ce mal dont parleavec beaucoup de sagesse et d’expérience Don Alfonso est celui de la jalousie qui, comme tout poison mortel, nécessite un traitement de choc. Pour démontrer à Ferrando et Guglielmo que les femmes peuvent être tout aussi infidèles que les hommes – l’humanité est ainsi faite –, il leur propose de conquérir leurs fiancées respectives, Dorabella et Fiordiligi, en empruntant de nouvelles identités…

En italien – Surtitré en français, allemand

Spectacle de 3h avec entracte.

Così fan tutte :Wolfgang Amadeus Mozart

Opéra proposé par l’Opera National du Rhin

En italien, surtitré en français, allemand

Spectacle présenté avec un entracte – Durée 3 heures

+33 3 89 20 29 02

Così fan tutte : Wolfgang Amadeus Mozart

Opéra proposé par l’Opéra National du Rhin

Ô fou désir que de chercher à découvrir ce mal qui, une fois trouvé, nous rend malheureux .

Ce mal dont parleavec beaucoup de sagesse et d’expérience Don Alfonso est celui de la jalousie qui, comme tout poison mortel, nécessite un traitement de choc. Pour démontrer à Ferrando et Guglielmo que les femmes peuvent être tout aussi infidèles que les hommes – l’humanité est ainsi faite –, il leur propose de conquérir leurs fiancées respectives, Dorabella et Fiordiligi, en empruntant de nouvelles identités…

En italien – Surtitré en français, allemand

Spectacle de 3h avec entracte.

Colmar

dernière mise à jour : 2022-02-05 par