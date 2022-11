Spectacle : Lutins, Lutines

Spectacle : Lutins, Lutines, 24 décembre 2022, . Spectacle : Lutins, Lutines



2022-12-24 – 2022-12-24 De festifs farfelus, de fantasques farfadets, légèrement effrontés, toujours apprentis sorciers… Ils cheminent sur la route de la connaissance , croquant une pomme qui acidule leurs rencontres et leurs expériences. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville