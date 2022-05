Spectacle : Lunes, petit ballet pour cycle féminin Mauzens-et-Miremont Mauzens-et-Miremont Catégories d’évènement: 24260

Mauzens-et-Miremont 24260 Mauzens-et-Miremont La mise en scène de ce banquet onirique répond au spectacle “La Trace” de la cie Le Diable par la Queue qui invite Enora Lalet pour cette deuxième édition.

Le spectacle, à la fois ballet et gourmet éclaire les quatre phases du cycle féminin pour rendre hommage à une vieille médecine amérindienne. La sagesse et le pouvoir des Lunes seront à l’honneur. Il s’agit d’une pièce comestible et transdisciplinaire inspirée des derniers buffets suspendus réalisés depuis 2016 et au milieu duquel une étrange chimère aux multiples corps apparait sur une nappe de crêpes à déguster*.

