Esplanade Salies-de-Béarn, le vendredi 20 août à 21:00

La Compagnie Belizama vous présente un spectacle pour petits et grands. Un véritable show visuel et rythmé, où la pyrotechnie et les flammes s’entremêlent pour le plaisir des yeux. À la tombée de la nuit, les deux artistes feront valser leurs bâtons enflammés dans l’obscurité, et entraîneront les spectateurs dans leur univers poétique. Un spectacle à l’atmosphère onirique, où grâce, force et maîtrise se fondent en harmonie. Des artifices, des explosions incandescentes autour de l’élément feu, un spectacle à ne pas manquer ! Jauge limitée. Pass sanitaire obligatoire. Informations et réservation auprès de l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Esplanade Salies-de-Béarn Parc du petit-bois, Rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



2021-08-20T21:00:00 2021-08-20T07:00:00