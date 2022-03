Spectacle “LUNE” – Cie Semelle de Vent Toï Toï le Zinc Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Spectacle “LUNE” – Cie Semelle de Vent Toï Toï le Zinc, 20 avril 2022, Villeurbanne. Spectacle “LUNE” – Cie Semelle de Vent

Toï Toï le Zinc, le mercredi 20 avril à 15:30

Lune c’est l’histoire d’une fille de berger, Lou, qui veut savoir, qui veut comprendre ce qu’est la lune, et qui ose partir seule, la nuit, dans la montagne, et quitter ses proches, pour trouver les réponses à ses questions en ne se contentant pas des réponses symboliques. Elle est à la recherche de réponses concrètes, scientifiques, mathématiques. Sur son chemin, après avoir quitté sa famille de berger, elle va rencontrer différents animaux qui la conduiront jusqu’à la cahute d’un ermite. Elle va faire différentes expériences qui l’aideront à trouver des éléments de réponses à ses questionnements. Elle va surtout apprendre à réfléchir seule. Spectacle jeune public. Conte bilingue LSF et français, à partir de 6 ans. Accessible aux personnes sourdes comme entendantes. Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:30:00 2022-04-20T16:15:00

