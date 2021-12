Spectacle lumineux sur le calvaire pour les fêtes Plougastel-Daoulas, 18 décembre 2021, Plougastel-Daoulas.

Spectacle lumineux sur le calvaire pour les fêtes
Calvaire 1 rue Jean Fournier
Plougastel-Daoulas

2021-12-18 17:00:00 – 2021-12-23 20:30:00

Plougastel-Daoulas Finistère

Illumination du calvaire du 18 au 20 décembre de 19h à 20h.

Un spectacle de 15 minutes, chaque soir, projeté en continu où l’entreprise Spectaculaires reprendra la voix du Seigneur de Kererault pour conter l’histoire du monument. Un calvaire qui sera au centre de l’attention puisque le Musée de la fraise et du patrimoine proposera en amont du spectacle dès 17 h, de mener l’enquête en famille pour retrouver Katell Gollet.

Un feu d’artifice le 23 décembre

Il y aura un marché nocturne de 16 h à 21 h, animé successivement à 18 h par le Bagad Plougastell et le cercle celtique, un concert d’orgue et violon (en l’église Saint-Pierre), le Bagad Adarre, des échassiers et enfin une fanfare avant une fin en apothéose, le jeudi 23, à 19 h 30, avec le feu d’artifice qui sera tiré du square Bobby-Sand.

+33 2 98 37 57 57

