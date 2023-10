Spectacle: Lumen Texte MAIF Social Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle: Lumen Texte MAIF Social Club Paris, 9 novembre 2023, Paris. Du jeudi 09 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

Lumen Texte est un spectacle sans acteur reposant uniquement sur un texte projeté. Un texte qui prend la parole en son nom. Un texte qui tisse des liens avec vous, perturbe vos représentations mentales, se mêle à vos pensées, décale vos modes d’attention. En vous interrogeant sur les possibilités de vivre un moment commun, cette parole raconte des histoires et incite parfois à passer à l’action, sans que l’on ne sache jamais si celle-ci changera le cours de la pièce ou pas… Ce projet s’inscrit dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France et est réalisé en partenariat avec le Collectif Impatience. MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/lumen-texte/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/lumen-texte/

MAIF Social Club
37 rue de Turenne
75003 Paris
Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/lumen-texte/

