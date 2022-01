SPECTACLE – LUFT CE QUI DURE DANS CE QUI DURE – Metz, 3 février 2022, Metz.

LUFT [Suède/France]

Erwan Keravec cornemuse, trompette à anche

Mats Gustafsson saxophones

— ce qui dure dans ce qui dure —

Jean-Luc Guionnet saxophone

Lotus Eddé Khouri danse

Les techniques utilisées par le saxophoniste suédo-autrichien Mats Gustafsson, transmuées par le jazz américain et européen, rencontrent un instrument écossais devenu hybride par la musique contemporaine française d’Erwan Keravec. Clusters microtonaux, bruit pneumatique, frénésie circulante et oscillante produisent une nouvelle énergie poétique ! Air comprimé par projecteurs cylindriques et coniques. Air de la Délivrance, Air liquéfié, Air fragmenté, Air concentré.

La première tâche du duo – ce qui dure dans ce qui dure – est de trouver un état commun que nous appelons OFF. De cet état, adviennent des décisions improvisées dans le son et dans la danse, que nous appelons ON. À la façon d’un miniaturiste, nous allons chercher de l’espace et de la place dans le moindre recoin du temps. OFF et ON sont deux actions pleines.

