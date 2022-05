Spectacle Lucy+Andy

Spectacle Lucy+Andy, 27 juillet 2022, . Spectacle Lucy+Andy

2022-07-27 18:30:00 – 2022-07-27 19:30:00 Ils sont trois. Lucy, plutôt cool. Andy, plutôt premier de la classe. Un musicien, plutôt sympa. Ils sont plutôt potes de classe. Ces trois là aiment la compétition, c’est certain. Alors la scène va se transformer en un ring où tour à tour, à la manière d’un « battle », chaque personnage va essayer de surpasser l’autre. A chaque pas une note. A chaque enchaînement de mouvements une musique. Et si à trois, on allait plus loin?

Lucy + Andy, dans la lignée de nos précédents spectacles pour le jeune public, offre aux jeunes spectateurs, un spectacle poético-sportif qui fait la part belle au mouvement et à la musique. Gratuit. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

