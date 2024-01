Spectacle : Lucy + Andy Baigts-de-Béarn, samedi 27 janvier 2024.

Spectacle : Lucy + Andy Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Par Le collectif décomposé.

Ils sont trois. Lucy, plutôt cool. Andy, plutôt premier de la classe. Un musicien, plutôt sympa. Ces trois là aiment la compétition, c’est certain… Alors la scène va se transformer en un ring de boxe où tour à tour, chaque personnage va essayer de surpasser l’autre. À chaque pas une note. À chaque enchaînement de mouvements une musique… Et si à trois, on allait plus loin ? Un spectacle poético-sportif qui fait la part belle au mouvement et à la musique.

Maison pour tous

Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.baigts@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-01-27



