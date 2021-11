Spectacle LUCIA : Mystères d’Amazonie – Cathédrale Nantes Cathédrale St-Pierre, 28 décembre 2021, Nantes.

2021-12-28

Horaire : 18:45 21:40

Gratuit : oui

2 spectacles féériques proposés sur la cathédrale et le Muséum de la Ville de Nantes, du 22 au 30 décembre 2021 (sauf 24 décembre) :> Cathédrale : 5 séances de 13 min. à 18h45, 19h25, 20h05, 20h45 et 21h25.Le nouveau rendez-vous LUCIA à la cathédrale de Nantes promet d’allumer durant 13 minutes de nouvelles lumières, comme à l’accoutumée hautes en couleurs ! Il va s’agir une nouvelle fois de s’inspirer de l’univers onirique et fantastique d’un Alain Thomas comparable à nul autre et finement inspiré qui célèbre avec majesté la beauté de l’Amazonie, de sa biodiversité luxuriante et tout simplement de la vie !> Muséum : spectacle de 7 min. en continue et en déambulation de 18h15 à 19h30. LUCIA propose au Muséum un scénario spectacle d’environ 7 minutes, s’inscrivant sur la totalité de la façade du Muséum de Nantes : centre et côtés. Le contenu de ce scénario va naturellement se nourrir de l’oeuvre d’Alain Thomas, en réveillant la ‘‘part animale’’ qui s’y cache ! Pass sanitaire demandé.

Cathédrale St-Pierre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville