Tout au long de leur vie Mélissa et Andy se sont aimés de loin, par correspondance, sans jamais pouvoir être ensemble. Le destin, la vie, les rencontres les ont rapprochés puis éloignés. Jamais ils n’ont cessé de s’écrire. Daniel et Karine sont amis et usagers de la médiathèque. Ce texte les touche beaucoup, ils avaient envie de le partager avec d’autres personnes, sous forme d’une lecture à deux voix, une lecture réservée à la médiathèque de Donzy

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Spectacle Love Letters (Gurney) Médiathèque de Donzy 10 rue d’Osmond 58220 Donzy Donzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:00:00

