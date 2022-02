Spectacle L’Ours, la Truite et la Banane par la compagnie Ah le Zèbre ! de et avec Catherine Caroff et Thierry de Pina L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Spectacle L’Ours, la Truite et la Banane par la compagnie Ah le Zèbre ! de et avec Catherine Caroff et Thierry de Pina L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 30 avril 2022, Menton. Spectacle L’Ours, la Truite et la Banane par la compagnie Ah le Zèbre ! de et avec Catherine Caroff et Thierry de Pina

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 30 avril à 15:00

**Spectacle L’Ours, la Truite et la Banane par la compagnie Ah le Zèbre ! de et avec Catherine Caroff et Thierry de Pina** Comment sensibiliser les plus jeunes au respect de l’environnement ? En les transportant dans trois histoires entre rêve et réalité : une conférence internationale sur la banane ; les rencontres inattendues de la reine des truites et d’un nageur, et d’un ours polaire et d’une marquise improbable. Un spectacle ludo-éducatif et théâtral, qui aborde la nécessaire protection de notre planète avec énergie et humour. Une création de la compagnie Ah le Zèbre ! de et avec Catherine Caroff & Thierry de Pina **À partir de 4 ans, sur inscription au 04 92 41 76 60.**

Gratuit, enfants à partir de 4 ans, sur inscription, règlementation COVID selon les normes en vigueur à la date de l’animation

Comment sensibiliser les plus jeunes au respect de l’environnement ? En les transportant dans trois histoires entre rêve et réalité L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Adresse 8 avenue Boyer 06500 Menton Ville Menton lieuville L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Departement Alpes-Maritimes

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Spectacle L’Ours, la Truite et la Banane par la compagnie Ah le Zèbre ! de et avec Catherine Caroff et Thierry de Pina L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 2022-04-30 was last modified: by Spectacle L’Ours, la Truite et la Banane par la compagnie Ah le Zèbre ! de et avec Catherine Caroff et Thierry de Pina L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 30 avril 2022 L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes