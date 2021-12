SPECTACLE – L’OURS ET LA LOUVE Nancy, 28 décembre 2021, Nancy.

SPECTACLE – L’OURS ET LA LOUVE Le LEM 11 grande rue Nancy

2021-12-28 16:00:00 – 2021-12-28 Le LEM 11 grande rue

Nancy Meurthe-et-Moselle

Un conte poétique où l’on se jette dans la gueule du loup parce qu’on a vendu la peau de l’ours. Heureusement, il y a une chouette-fée, et une forêt. Heureusement, il y a un petit garçon qui aime les sons et qui aime les siens.

Un spectacle qui évoque plus qu’il ne montre, pour que l’imaginaire des tout petits soit sollicité. A l’aide d’un instrumentarium bruitiste, musical et sonore, et d’illustrations finement découpées et animées par des plongées dans les images, le dispositif saura créer un lien sensible entre ce qui sera vu et ce qui sera entendu.

Programmation avec le soutien de l’OARA : Office Artistique Région Nouvelle- Aquitaine

De et avec Fabienne Muet et Christophe Seval – Illustrations Anne-Lise Boutin Animations vidéo et scénographie Sébastien Budria

Co-production La Mégisserie, Scène conventionnée de Saint-Junien (87) – Soutiens Communes de Feytiat (87), Verneuil sur Vienne (87), Isle (87) – Région Nouvelle Aquitaine – DRAC Nouvelle Aquitaine

contact@lelem.fr +33 3 83 35 35 14 http://www.lelem.fr/

Le LEM 11 grande rue Nancy

