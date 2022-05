Spectacle : Loupé ! Monein, 11 mai 2022, Monein.

Spectacle : Loupé ! Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein

2022-05-11 – 2022-05-11 Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

Par Gilles Bizouerne et sa musicienne

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question…

Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes.

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos.

+33 5 59 67 79 19

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein

