Spectacle : Loupé ! Labastide-Monréjeau Labastide-Monréjeau Catégories d’évènement: LABASTIDE MONREJEAU

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : Loupé ! Labastide-Monréjeau, 16 février 2022, Labastide-Monréjeau. Spectacle : Loupé ! Salle des fêtes 315 chemin de l’Eglise Labastide-Monréjeau

2022-02-16 – 2022-02-16 Salle des fêtes 315 chemin de l’Eglise

Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques Labastide-Monréjeau De Gilles Bizouerne et sa musicienne.

Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. De Gilles Bizouerne et sa musicienne.

Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. +33 5 59 80 58 80 De Gilles Bizouerne et sa musicienne.

Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. Salle des fêtes 315 chemin de l’Eglise Labastide-Monréjeau

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: LABASTIDE MONREJEAU, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Labastide-Monréjeau Adresse Salle des fêtes 315 chemin de l'Eglise Ville Labastide-Monréjeau lieuville Salle des fêtes 315 chemin de l'Eglise Labastide-Monréjeau Departement Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : Loupé ! Labastide-Monréjeau 2022-02-16 was last modified: by Spectacle : Loupé ! Labastide-Monréjeau Labastide-Monréjeau 16 février 2022 Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques