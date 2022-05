Spectacle « Louis-Dominiiique, petit traité de Procrastination » par la cie Le Montreur Musée théâtre Guignol, 14 mai 2022, Brindas.

Spectacle « Louis-Dominiiique, petit traité de Procrastination » par la cie Le Montreur

Musée théâtre Guignol, le samedi 14 mai à 20:00

La procrastination, Louis-Dominiiique est tombé dedans tout petit déjà et malgré l’expérience, ça ne s’est pas amélioré par la suite. Il a connu un nombre infini de situations inextricables, de points de non-retour, de sueurs froides, de dead-line largement dépassées. Et pourtant, il est toujours là. Il va donc conter les supplices et délices que ce trait de caractère fait endurer à ceux qui en sont atteints. Et l’inoxydable Roger le Montreur (qui s’est invité au casting) va même prodiguer des conseils de son cru pour surtout apprendre… à faire avec ! On ne se refait pas.

Sur réservation au 04 78 57 57 40

Spectacle d’ombre et de théâtre d’objets sur le thème de la procrastination

Musée théâtre Guignol 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas Brindas Rhône



