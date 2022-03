Spectacle – Lou Pleurtuit, 14 avril 2022, Pleurtuit.

Médiathèque 2 Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

2022-04-14

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

Par Florence Arnoult de la Cie Ecoutez Voir. À la Médiathèque. Pour les enfants à partir de 18 mois, accompagnés d’un adulte. 30 min.

Lou est un vieux loup, devenu grincheux. Il vit seul au fond des bois et passe sont temps à cuisiner. Alors qu’il prépare sa recette préférée, il se rend compte qu’il n’a plus qu’une seule noisette de beurre et sans beurre, la recette n’est pas aussi bonne !

Gratuit sur réservation, par téléphone.

Jeudi 14 avril 2022 – 10h30 – Médiathèque

+33 2 23 16 12 20 https://www.pleurtuit.com/agenda/spectacle-lou/

Médiathèque 2 Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

