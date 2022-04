Spectacle : LOTO Riquewihr, 14 juin 2022, Riquewihr.

Spectacle : LOTO Riquewihr

2022-06-14 20:00:00 – 2022-06-14

Riquewihr 68340 Riquewihr

EUR Il est la vedette des salles des fêtes de province,le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie

et brio. Elle est partie étudier en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie.Chacun a suivi son chemin. Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, de retour au village pour y réaliser un documentaire.

Suivez les retrouvailles d’un père et sa fille ! Deux chemins qui se sont séparés pour mieux se retrouver lors de ce loto organisé dans le village natal de la jeune fille…

+33 3 89 73 48 66

Riquewihr

