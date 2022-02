Spectacle : loto par la Comédie de Colmar Turckheim, 8 juin 2022, Turckheim.

Spectacle : loto par la Comédie de Colmar Turckheim

2022-06-08 20:00:00 – 2022-06-08 22:00:00

Turckheim Haut-Rhin

EUR Pièce de Baptiste Aman – Mise en scène Rémy Barché – Avec Arnaud Bichon, Clémence Boissé et des danseurs amateurs.

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio

L’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive de retour au village….

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, l’heure des retrouvailles avec sa fille adoptive de retour au village… Ambiance comédie musicale ponctuée des madisons endiablés.

