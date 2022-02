Spectacle « Loto » par la comédie de Colmar Eguisheim, 6 mai 2022, Eguisheim.

Spectacle « Loto » par la comédie de Colmar Eguisheim

2022-05-06 – 2022-05-06

Eguisheim Haut-Rhin Eguisheim

0 EUR Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle est partie vivre en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi son chemin. Mais voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille.

Attaché à son territoire et à sa culture populaire, le père a perdu de vue les rêves de sa fille. Le fossé s’est creusé entre eux. Et voilà la jeune femme de retour au village pour réaliser un documentaire dans le cadre de son projet de fin d’études d’école de cinéma. L’occasion, enfin, de se découvrir l’un l’autre ?

C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Mais le déroulement de la soirée est perturbé, à coups de madisons endiablés, par un groupe de danseurs de salon, convaincus d’avoir priorité sur la location de la salle des fêtes.

Dans cette ambiance de comédie musicale, la plume de Baptiste Amann excelle à extraire des situations les plus anodines tout le sel d’une dramaturgie pleine d’humanité, où les questions intimes et politiques s’entrelacent pour toucher à l’essentiel.

Verfolgen Sie das Wiedersehen eines Vaters und seiner Tochter! Zwei Wege, die sich getrennt haben, um sich bei diesem Lotto, das in dem Heimatdorf des Mädchens veranstaltet wird, wieder zu finden…

+33 3 89 41 21 78

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle est partie vivre en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi son chemin. Mais voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille.

Attaché à son territoire et à sa culture populaire, le père a perdu de vue les rêves de sa fille. Le fossé s’est creusé entre eux. Et voilà la jeune femme de retour au village pour réaliser un documentaire dans le cadre de son projet de fin d’études d’école de cinéma. L’occasion, enfin, de se découvrir l’un l’autre ?

C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Mais le déroulement de la soirée est perturbé, à coups de madisons endiablés, par un groupe de danseurs de salon, convaincus d’avoir priorité sur la location de la salle des fêtes.

Dans cette ambiance de comédie musicale, la plume de Baptiste Amann excelle à extraire des situations les plus anodines tout le sel d’une dramaturgie pleine d’humanité, où les questions intimes et politiques s’entrelacent pour toucher à l’essentiel.

Eguisheim

dernière mise à jour : 2022-02-07 par