Spectacle : loto Muntzenheim, 9 mai 2022, Muntzenheim.

Spectacle : loto Muntzenheim

2022-05-09 20:30:00 – 2022-05-09 22:30:00

Muntzenheim Haut-Rhin Muntzenheim

Par la Comédie de Colmar

De Baptiste Amann

Mise en scène : Rémy Barché – Avec Arnaud Bichon, Clémence Boissé et des danseurs amateurs

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle est partie étudier en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi son chemin. Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, de retour au village pour tourner un documentaire. Le moment, enfin, de se découvrir l’un l’autre ?

C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Dans une ambiance de comédie musicale, ponctuée par des madisons endiablés, la plume de Baptiste Amann excelle à extraire des situations les plus anodines tout le sel de l’humanité.

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle est partie étudier en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi son chemin. Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, de retour au village pour tourner un documentaire. Le moment, enfin, de se découvrir l’un l’autre ?

+33 3 89 78 63 80

Par la Comédie de Colmar

De Baptiste Amann

Mise en scène : Rémy Barché – Avec Arnaud Bichon, Clémence Boissé et des danseurs amateurs

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle est partie étudier en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi son chemin. Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, de retour au village pour tourner un documentaire. Le moment, enfin, de se découvrir l’un l’autre ?

C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Dans une ambiance de comédie musicale, ponctuée par des madisons endiablés, la plume de Baptiste Amann excelle à extraire des situations les plus anodines tout le sel de l’humanité.

Muntzenheim

dernière mise à jour : 2022-01-28 par