SPECTACLE L’ORIGINE D’OSMONDE Fresnes-en-Woëvre, 14 novembre 2021, Fresnes-en-Woëvre.

L’ORIGINE D’OSMONDE – Un spectacle Danse / Musique / Poésie sonore.

« Une petite fougère germe et se déploie, pendant qu’un petit humain se fabrique. Ils évoluent ensemble, jouent, s’enroulent et dialoguent aux sons de la harpe et de la nature. Un univers poétique, ludique et sensoriel se déplie… »

Une création 2021 pour jeune public 0 – 8 ans.

Émilie Borgo, conception, chorégraphie et interprétation.

Mélanie Virot, création musicale et interprétation (harpe).

Claude Husson, régie et création lumière.

Emmanuelle Pellegrini, création textes et poésie sonore.

Compagnie Passaros, coproduction Vu D’un Oeuf et CCR Ambronay.

info@vudunoeuf.asso.fr +33 3 29 87 38 26 https://vudunoeuf.com/

Vu D’un Oeuf

