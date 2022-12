SPECTACLE « L’OPÉRA POLAIRE » PAR L’ATELIER DU LIVRE QUI RÊVE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

SPECTACLE « L’OPÉRA POLAIRE » PAR L’ATELIER DU LIVRE QUI RÊVE Le Pouliguen, 27 décembre 2022, Le Pouliguen . SPECTACLE « L’OPÉRA POLAIRE » PAR L’ATELIER DU LIVRE QUI RÊVE 1 rue Paul Lesage Salle du Foyer Le Pouliguen Loire-Atlantique Salle du Foyer 1 rue Paul Lesage

2022-12-27 16:00:00 – 2022-12-27

Salle du Foyer 1 rue Paul Lesage

Le Pouliguen

Loire-Atlantique Sous la lune, les manchots attendent avec impatience le célèbre ténor Rossignoli pour chanter et danser des airs d’opéra. Ces classiques seront revisités par les animaux de la banquise. Joué par trois comédiens tour à tour chefs d’orchestre, manchots, divas et ténors, ils nous entraînent dans une histoire joyeuse et scintillante. Une découverte de l’Opéra par le théâtre.

A partir de 5 ans. Salle du Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Le Pouliguen Loire-Atlantique Salle du Foyer 1 rue Paul Lesage Ville Le Pouliguen lieuville Salle du Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

SPECTACLE « L’OPÉRA POLAIRE » PAR L’ATELIER DU LIVRE QUI RÊVE Le Pouliguen 2022-12-27 was last modified: by SPECTACLE « L’OPÉRA POLAIRE » PAR L’ATELIER DU LIVRE QUI RÊVE Le Pouliguen Le Pouliguen 27 décembre 2022 1 rue Paul Lesage Salle du Foyer Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique