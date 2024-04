Spectacle « Longues jupes et culottes courtes » – Compagnie de l’Estafette Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin, mercredi 17 avril 2024.

Spectacle « Longues jupes et culottes courtes » – Compagnie de l’Estafette Ce spectacle très jeune public à partir de 18 mois raconte avec poésie et objets le regard du parent sur sa nouvelle vie avec un enfant et le regard de l’enfant sur le monde des parents. Mercredi 17 avril, 16h30 Centre culturel Paul André Lequimme Sur réservation – Normal : 8€50 // Réduit (moins de 18 ans, étudiants, + de 65 ans, demandeurs d’emploi) : 6€50 // Enfant de moins de 6 ans : 4€50

Début : 2024-04-17T16:30:00+02:00 – 2024-04-17T18:00:00+02:00

Accroché aux jupes de sa mère, l’enfant rêve son aventure et sa découverte de son nouvel univers à travers les objets fascinants du monde des grands. Ces objets interdits prennent vie et se transforment en un ballet magique…

Le concerto en bébé majeur peut alors commencer !

