Spectacle “L’Ombre et la Bête”

2022-07-23 – 2022-07-23

Spectacle L’Ombre et la Bête de Mathias Delplanque (électronique) et François Robin (cornemuse). L’association de l’électro et de la cornemuse est audacieux mais nous enseigne que tradition et modernité sont compatibles et mieux,

qu’elles doivent vivre ensemble, car plonger dans nos racines ne peut que nous enrichir. Le concert sera inspiré de certains thèmes de musiques traditionnelles revisités dans l’esprit du jeu vidéo Shadow of the Beast.

Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé.

