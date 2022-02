SPECTACLE LOLA DUBINI – PARC EXPOSITIONS SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 13 mai 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

SPECTACLE LOLA DUBINI – PARC EXPOSITIONS SEGRÉ Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 Segré Route de Pouancé

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

24 24 EUR Une heure avec Lola Dubini, c’est renouer avec la meilleure version de vous-même… celle qui vous fait du bien ! En humour et en chanson, Lola nous raconte son histoire et ses anecdotes sans filtre et nous rappelle que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beaucoup d’auto-dérision pour pouvoir pleinement en profiter !

L’humoriste Lola Dubini débarque au parc des expositions de Segré-en-Anjou-bleu, vendredi 13 mai 2022 à 20h30.

parcexpo@segreenanjoubleu.fr +33 2 41 61 21 29 http://segre-expo.com/

Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

