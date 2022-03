Spectacle Loiseau Ravage Jardin du château de Cadillac, 5 juin 2022, Cadillac.

Spectacle Loiseau Ravage

Jardin du château de Cadillac, le dimanche 5 juin à 16:30

Spectacle du duo “Loiseau Ravage” qui surprendra petits et grands ! “Jazz déplumé aux allures ailées qui dévoile ses migrations impressionnistes. Entre ses prises de bec et un lyrisme de crécerelle, L’Oiseau Ravage étourdi et libère un plumage sauvage. Il surprend parce qu’il est surpris !” Avec Charlène Moura : saxophoniste abrupte, chant du doute et du tiraillement Et Marek Kastelnik : pianiste impressionniste, intimiste, rock et baroque.

Jardin du château de Cadillac Rue Cazeaux-Cazalet, 33410 Cadillac Cadillac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T18:00:00