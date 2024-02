Spectacle L’Oiseau Bleu Église Greuville, mardi 25 juin 2024.

Spectacle L’Oiseau Bleu Église Greuville Seine-Maritime

La Saison Maeterlinck met à l’honneur l’œuvre et la vie de l’écrivain symboliste Maurice Maeterlinck en Normandie, à travers trois expositions et deux spectacles. Une plongée dans l’univers onirique de ce Prix Nobel de littérature (1911), qui inspira de nombreux compositeurs tels que Claude Debussy avec Pelléas et Mélisande ou Paul Dukas avec Ariane et Barbe-Bleue. L’œuvre de Maeterlinck résonne dans son avant-gardisme écologique, psychanalytique et technologique avec des questionnements contemporains sur le rapport à l’invisible, au spirituel, à l’infiniment petit et l’infiniment grand.

À l’occasion de cette saison Maeterlinck, profitez d’un spectacle créé avec les élèves de l’école de Greuville !

Mise en scène Florence Lapen, Julien Hamon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 18:30:00

fin : 2024-06-25 20:00:00

Église Rue de l’Église

Greuville 76810 Seine-Maritime Normandie tideishigh@gmail.com

