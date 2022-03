Spectacle “L’Ogrelet” L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

_L’Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison située au cœur d’une forêt dense, en retrait de la communauté villageoise. Il vient d’avoir six ans. Le jour où il commence à fréquenter l’école et les autres enfants, il découvre sa différence : il est le fils d’un ogre que sa mère a passionnément aimé. Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, il devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi._

10€ / sur réservation

La cie Théâtre du Figuier monte sur les planches de l’oscillothéâtre et vous fait découvrir son spectacle, “‘Ogrelet”. L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde

2022-05-06T20:45:00 2022-05-06T21:40:00;2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T18:00:00

