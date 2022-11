Spectacle »L’oeil et l’oreille » Saint-Léger-lès-Domart, 3 mars 2023, Saint-Léger-lès-Domart.

Spectacle »L’oeil et l’oreille »

Saint-Léger-lès-Domart Somme

2023-03-03 – 2023-03-03

Saint-Léger-lès-Domart

Somme

Saint-Léger-lès-Domart

Vendredi 3 mars à 20h30 – Salle des fêtes de Saint-Léger-les-Domart

« L’œil et l’oreille », Zic Zazou

Spectacle sur la musique et le son au cinéma pour 2 musiciens bruiteurs et une cinéaste

Tout public à partir de 8 ans / Durée : 1h20

Installés au pied de l’écran, Jean-François Hoël et Hervé Mabille interprètent leurs compositions sur des films dont ils sont les acteurs à l’image. Comme dans un ciné concert réinventé qui revisite l’histoire du cinéma, du muet à la comédie musicale en passant par le film d’aventure, « l’Oeil et l’Oreille » rend le public complice d’un processus de création en direct et le fait participer aux errements que rencontrent compositeurs et réalisateurs pour en tirer l’essentiel : le plaisir immense qui surgit au détour de la rencontre évidente entre une séquence et son accompagnement musical.

Avec la participation de l’Orchestre Au Collège Manessier de Flixecourt, encadré par Maxime Tuncq (projet soutenu par le Conseil Départemental de la Somme et la Communauté de Communes Nièvre et Somme)

CONTACT & RESERVATIONS

Réservation conseillée au 03.22.39.40.48 ou par mail (h.parent@nievresomme.fr)

Tarif 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Cie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

