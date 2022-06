SPECTACLE L’OEIL DE POLYPHEME PAR LA COMPAGNIE VERSION 14 AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT, 17 septembre 2022, .

SPECTACLE L’OEIL DE POLYPHEME PAR LA COMPAGNIE VERSION 14 AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT

2022-09-17 – 2022-09-18

La cie Version 14 propose une variation contemporaine de la fable de Polyphème et Galatée, qui raconte l’amour inconditionnel et destructeur d’un cyclope pour une nymphe. La mythologie sait imaginer des explications à ce qui est inexplicable. La mythologie doit plaire aux hommes et leur offrir des récits dans lesquels ils se reconnaissent. Chaque personnage représente, en effet une facette de notre personnalité. /// Le cyclope – monstre à un seul œil – vit dans les grottes en dehors de toute loi et de toute organisation sociale. André Layus s’intéresse à la figure du cyclope, sa complexité et sa place dans notre société. Aurions-nous en chacun de nous une part de cyclope ? À partir d’un dispositif scénographique à taille humaine, le spectateur est inclus progressivement dans ce questionnement par la scénographie : le monstre n’est pas forcément l’autre. /// Spectacle théâtral en déambulation (accueil de groupes de 14 visiteurs à la fois tous les quarts d’heure). /// Spectacle gratuit

Spectacle théâtral en déambulation « L’oeil de Polypheme » le 17 et 18 septembre de 11h30 à 12h30 et 15h à 17h au domaine de la Garenne Lemot (accueil de groupes de 14 visiteurs à la fois tous les quarts d’heure).

