Parking du bac de l’île, le samedi 21 mai à 15:30

Partez à la recherche d’une espèce extraordinaire en voie… d’apparition ! Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée à la découverte de l’île Saint-Aubin et nous questionne sur notre rapport à la nature. Spectacle mêlant théâtre, musique et chant suivi d’échanges avec la LPO et les deux acteurs de la Compagnie Spectabilis

Gratuit sur réservation

Compagnie Spectabilis – Pays de la Loire Grandeur Nature Parking du bac de l’île Ile saint aubin, Angers Angers Maine-et-Loire

2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T17:30:00

