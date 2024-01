Spectacle – L’Ivresse des Profondeurs Obernai, vendredi 16 février 2024.

Spectacle – L’Ivresse des Profondeurs Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 20:50:00

Ce spectacle de marionnettes et contes en langue française et persane fait parler des gens en apesanteur, aux racines arrachées à leur terre natale mais qui ont fait un choix qui n’en est pas un : partir ou rester.

L’Ivresse des Profondeurs est ce trouble qui peut toucher n’importe quel plongeur, lors de sa descente avec des bouteilles. Euphorie, confusion, trouble de la vision, perte de connaissance, angoisses, hallucinations… La capacité de jugement se réduit : on oublie, on ne fait pas les bons choix dans les temps voulus, mettant sa vie en danger mortel. Ici l’ivresse est celle de la plongée dans un monde de fuites, de réalités qui basculent, de mots que l’on ne peut pas prononcer ou d’autres que l’on se répète pour se rassurer. On dit que pour éviter l’ivresse des profondeurs, il faut parler à quelqu’un, ou répéter les mêmes gestes, être à plusieurs. Seul.e, le temps se réduit, s’étire, la perception se trouble…

Spectacle de marionnettes et contes en langue française et persane par la Compagnie 1001, à partir de 11 ans.

EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de tourisme d’Obernai