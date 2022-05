Spectacle littéraire et musical Le Châtelet Le Châtelet Catégories d’évènement: 18170

Le Châtelet

Spectacle littéraire et musical Le Châtelet, 25 juin 2022, Le Châtelet. Spectacle littéraire et musical Le Châtelet

2022-06-25 – 2022-06-25

Le Châtelet 18170 Le Châtelet Spectacle littéraire et musical, Eugène Delacroix chez George Sand, auteur Michel Vallez. Organisé par le comité des fêtes du Chatelet. Rendez-vous à 18h, entrée 17€, réservation au 06.10.49.91.78. Spectacle littéraire et musical, Eugène Delacroix chez George Sand, auteur Michel Vallez. Organisé par le comité des fêtes du Chatelet. Rendez-vous à 18h, entrée 17€, réservation au 06.10.49.91.78. +33 6 10 49 91 78 Spectacle littéraire et musical, Eugène Delacroix chez George Sand, auteur Michel Vallez. Organisé par le comité des fêtes du Chatelet. Rendez-vous à 18h, entrée 17€, réservation au 06.10.49.91.78. ©cdfchatelet

Le Châtelet

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: 18170, Le Châtelet Autres Lieu Le Châtelet Adresse Ville Le Châtelet lieuville Le Châtelet Departement 18170

Le Châtelet Le Châtelet 18170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chatelet/

Spectacle littéraire et musical Le Châtelet 2022-06-25 was last modified: by Spectacle littéraire et musical Le Châtelet Le Châtelet 25 juin 2022 18170 Le Châtelet

Le Châtelet 18170